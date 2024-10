Flick i jego plan na El Clasico. Barca gotowa na wielkie wyzwanie

Hansi Flick przygotowuje FC Barcelonę do ważnego meczu z Realem Madryt, który może dać sześciopunktową przewagę w lidze. Wygrana na Bernabeu byłaby znaczącym krokiem w walce o tytuł.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick pewny sukcesu na Santiago Bernabeu

Hansi Flick nie kryje pewności siebie przed nadchodzącym El Clasico. Trener Barcelony widzi w tym meczu doskonałą okazję do umocnienia pozycji lidera i zyskania psychologicznej przewagi nad Realem Madryt. Zwycięstwo pozwoliłoby nie tylko na zwiększenie przewagi punktowej, ale również zasiałoby niepewność w szeregach rywali odnośnie ich aspiracji mistrzowskich.

Flick zdaje sobie sprawę, że choć wynik tego spotkania nie przesądzi ostatecznie o losach tytułu, to jest to idealny moment, aby Barcelona odniosła triumf w Madrycie i zaznaczyła swoją dominację w tabeli. Ostatnie ligowe zwycięstwo na Santiago Bernabeu Blaugrana odniosła w marcu 2022 roku pod wodzą Xaviego, co czyni obecne wyzwanie jeszcze bardziej znaczącym dla obecnego zespołu.

Pewność siebie trenera wynika z konsekwentnych i solidnych występów jego piłkarzy zarówno w treningach, jak i w meczach. Flick jest mile zaskoczony tym, jak szybko drużyna przyswoiła nowe strategie i koncepcje, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczne kontuzje, które dotknęły zespół. Według niego, mocny start sezonu jest kluczowy dla ostatecznego triumfu, a obecna forma Barcelony przekracza oczekiwania.

Jeśli Duma Katalonii pokona Real Madryt, zgromadzi 30 punktów na możliwych 33, co jest imponującym osiągnięciem. Ponadto, sześciopunktowa przewaga nad Królewskimi byłaby znaczącym ciosem psychologicznym dla rywali.