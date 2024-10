Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Zapadła decyzja Flicka. Wiemy, kiedy zadebiutuje Szczęsny

Wojciech Szczęsny nadal czeka na debiut w barwach FC Barcelony. Polski golkiper musi poczekać na swoją szansę, ponieważ Inaki Pena spisuje się bez większego zarzutu, nie dając podstaw Hansiemu Flickowi do zmian w składzie. Z niedawnych wypowiedzi Polaka wynika, że doskonale rozumie on całą sytuację i nie ma zamiaru zakłócać atmosfery w szatni.

WIDEO: Wojciech Szczęsny będzie numerem jeden

Tymczasem kataloński serwis El Nacional dotarł do informacji, które wskazują dokładny termin debiutu Wojciecha Szczęsnego. Polak ma się pojawić między słupkami w najbliższym meczu Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad. To spotkanie odbędzie się w środę (6 listopada) o godzinie 21:00.

Dla FC Barcelony to ważny pojedynek, bo aktualnie Duma Katalonii znajduje się poza czołową ósemką tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Z pozoru zadanie wydaje się dość łatwe, ale zespół Crveny udowadniał, że przed własną publicznością potrafi sprawić gigantom sporo problemów. W ubiegłym sezonie Man City wygrał w Serbii 3:2 po wyrównanym spotkaniu.

Źródło twierdzi, że Hansi Flick na to spotkanie planuje większe rotacje w składzie, aby dać odpocząć kluczowym zawodnikom. Niemiec chce wykorzystać tę okazję również do przetestowania Wojciecha Szczęsnego. Polak jest chwalony przez hiszpańskie media za pełen profesjonalizm i według wielu ekspertów zasłużył na pierwsze minuty w zespole.

Dodajmy, że jest mała szansa na występ Wojciecha Szczęsnego już w niedzielę (3 listopada) z Espanyolem. Według najnowszych doniesień Hansi Flick ponownie postawi na Inakiego Penę. Hiszpan jest świeżo po znakomitym El Clasico i byłby to kiepski moment do posadzenia go na ławce rezerwowych.