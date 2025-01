fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Cubarsi wyróżniony. Ma pewne miejsce w składzie

Barcelona zaczęła ten sezon bez kilku swoich gwiazd. Hansi Flick nie miał do dyspozycji takich piłkarzy, jak Pedri, Gavi, Frenkie de Jong czy Ronald Araujo. W ich miejsce występowali głównie młodzi zawodnicy z akademii, którzy do tej pory odgrywali marginalną rolę lub nie mieli na koncie nawet debiutu. Z każdym miesiącem sytuacja kadrowa jest coraz lepsza, a ostatnio do gry wrócił Araujo, występując w meczu Pucharu Króla z Barbastro.

Swego czasu Urugwajczyk był absolutną gwiazdą defensywy i jednym z najlepszych na świecie. W poprzednim sezonie przydarzył mu się kryzys w okolicach rywalizacji z PSG w Lidze Mistrzów. Wówczas stracił zaufanie kibiców, a doniesienia dotyczące jego transferu do Bayernu Monachium obiegały wszystkie media. Barcelona ostatecznie go zatrzymała, choć w tle toczą się rozmowy w sprawie przedłużenia umowy, co nie jest jeszcze przesądzone. Araujo teraz ma czas, aby udowodnić swoją wartość i powalczyć o korzystne warunki.

Z pewnością czeka go długa droga do wyjściowej jedenastki. Pod jego nieobecność duet Pau Cubarsi – Inigo Martinez radził sobie imponująco. “Sport” zdradza, że dla Flicka numerem jeden w obronie jest właśnie 17-latek, który imponuje dojrzałością i znakomitymi umiejętnościami wyprowadzania piłki. Oznacza to, że Araujo będzie rywalizował o miejsce w pierwszym składzie z Martinezem. Wiosną do tej dwójki dołączy jeszcze Andreas Christensen, który wciąż jest na etapie leczenia kontuzji.