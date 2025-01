FC Barcelona może nie wrócić na Camp Nou w tym sezonie

FC Barcelona planuje złożyć wniosek o przedłużenie użytkowania Estadi Olimpic Lluis Companys do 20 maja, a co za tym idzie, Duma Katalonii bierze pod uwagę możliwość dokończenia sezonu na Stadionie Olimpijskim.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lewandowski, Yamal, Raphinha

Barcelona rozważa dokończenie sezonu na Stadionie Olimpijskim

FC Barcelona ma zagwarantowane rozgrywanie meczów na Estadi Olimpic Lluis Companys do 23 kwietnia. To właśnie wtedy kończy się umowa klubu z władzami miasta Barcelony na korzystanie ze Stadionu Olimpijskiego. Jednak wciąż nie jest jasne, czy Duma Katalonii na majowe spotkania będzie mogła wrócić na Spotify Camp Nou. Obiekt obecnie jest modernizowany i choć wykonawca zapewnia, że prace idą zgodnie z terminami to nie wiadomo, czy wszystko zakończy się zgodnie z planem.

Z tego powodu w środę pojawiły się doniesienia, że klub rozważa rozegranie majowych meczów, w tym El Clasico z Realem Madryt, na innych obiektach. Jednak teraz stworzyła się możliwość dokończenia sezonu na Montujic, w związku z odwołanymi innymi wydarzeniami, które miały się odbyć na stadionie. Duma Katalonii chce wykorzystać ten fakt i zabezpieczyć się na ewentualność, gdyby powrót na Camp Nou okazał się niemożliwy.

Zobacz wideo: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

– FC Barcelona zwróci się do BSM o przedłużenie użytkowania i eksploatacji Estadi Olimpic Lluis Companys do 20 maja, choć klub nadal dąży do rozegrania meczów w tym sezonie na Spotify Camp Nou.

Klub dowiedział się, że rezerwacja obiektu, którą BSM miało od maja na potrzeby wydarzenia muzycznego, najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku.

Brak potwierdzenia tego wydarzenia, które było zarezerwowane w Anella Olímpica, otwiera możliwość, aby FC Barcelona mogła grać na Estadi Olimpic do ostatniego meczu La Liga. Klub podkreśla jednak, że głównym celem jest rozegranie spotkań pod koniec sezonu na Spotify Camp Nou, dlatego wysiłki w tym kierunku zostaną zintensyfikowane – czytamy w oficjalnym komunikacie.