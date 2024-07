FC Barcelona czeka na diagnozę ws. kontuzji Araujo. Są obawy

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araújo

Araujo przejdzie badania medyczne po kontuzji

Minął już tydzień od momentu, gdy Ronald Araujo doznał kontuzji. FC Barcelona chciała, aby zawodnik natychmiast wrócił do klubu i oddał się pod opiekę ich lekarzy, ale piłkarz wolał pozostać z reprezentacją, wspierając swoich kolegów. Problem polega na tym, że informacje przekazywane przez sztab medyczny Urugwaju nie wyjaśniły dokładnie, na czym polega kontuzja. Jedyny komunikat mówił o urazie mięśniowym, bez konkretnych szczegółów ani przewidywanego czasu powrotu do zdrowia, z powodu zbyt dużego obrzęku w miejscu urazu.

W Barcelonie obawiają się najgorszego. Według informacji uzyskanych przez “Sport”, Araujo może mieć zerwany mięsień dwugłowy uda, co wykluczyłoby go z gry na co najmniej sześć tygodni. Oznaczałoby to, że przegapiłby cały okres przygotowawczy oraz dwie pierwsze kolejki La Liga, w najlepszym przypadku.

Barcelona oczekuje powrotu Araujo, aby poddać go dokładnym badaniom medycznym przed jego wyjazdem na wakacje. Plan klubu zakłada, że Araujo uda się do Ciutat Esportiva, gdzie przejdzie testy oraz pozna nowego trenera, Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec również jest ciekawy, jak długo potrwa jego powrót do pełnej sprawności. Flick ma także nadzieję, że Urugwajczyk nie zdecyduje się na transfer do innego klubu.

