Valverde nie martwi się o przyszłość Nico Williamsa w Bilbao

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ernesto Valverde

Jaki kierunek obierze Nico Williams?

Nico Williams po mistrzostwach Europy 2024 stał się priorytetowym celem Barcelony w letnim okienku transferowym. 22-letni skrzydłowy nie podjął jeszcze decyzji i nie jest w stanie zdecydować, czy pozostać w Athletiku Bilbao, czy też dołączyć do Dumy Katalonii. Hiszpan znajduje się również na celowniku Paris Saint-Germain.

Według najnowszych doniesień, reprezentant Hiszpanii chce rozegrać ostatni sezon w baskijskiej drużynie. Jednak Katalończycy dają jasno do zrozumienia, że będą dalej dążyć do transferu. Tymczasem Ernesto Valverde skomentował przyszłość młodej baskijskiej gwiazdy.

– Jestem tak samo spokojny, jak wcześniej. Rynek transferowym zamyka się z końcem sierpnia. Do końca pozostał jeszcze miesiąc. Nie mam na myśli tylko Nico Williamsa, ale zamierzamy do tego czasu również wzmocnić nasz zespół – stwierdził.

Valverde to były trener Barcelony, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii. – Zobaczymy, co się wydarzy, ponieważ każdego dnia w prasie pojawia się coś nowego. Ale nie powinniśmy pozwolić, by te plotki transferowe miały na nas wpływ – zaznaczył.

Williams ma ważny kontrakt do 2027 roku i klauzulę odejścia ustaloną na około 60 milionów euro. W poprzednich rozgrywkach zdobył osiem bramek i zanotował 19 asyst w 37 spotkaniach w barwach Athletiku.