W drugim poniedziałkowym meczu 1. kolejki La Liga ponownie byliśmy świadkami bezbramkowego remisu. Elche podzieliło się punktami z Atheltic Bilbao. Spotkanie było dosyć wyrównanego, dlatego jest to sprawiedliwy wynik.

W starciu kończącym 1. kolejkę La Liga Elche podejmowało Athletic Bilbao. Gospodarze już w drugiej minucie mieli dobrą okazję na zdobycie bramki. Uderzenie Pedro Bigasa obronił jednak Agirrezabala. W 25. minucie kolejną szansę miało Elche, ale obrońcy gości popisali się wspaniałą interwencją i zapobiegli utracie gola.

Wydawało się, że co się odwlecze to nie uciecze i ataki Elche w końcu przyniosą oczekiwany rezultat. W 29. minucie gospodarze pokonali bramkarza rywali, ale arbiter skorzystał z VARu i odgwizdał spalonego. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy powalony w polu karnym został jeden z piłkarzy gospodarzy. Sędzia ponownie skorzystał z wideoweryfikacji, ale nie dopatrzył się nieprawidłowości. Do przerwy mieliśmy 0:0.

Po przerwie ataki Elche nie były już tak zdecydowane. Pierwszą groźną akcję obejrzeliśmy w 57. minucie. Do główki wyskoczył Inaki Williams, ale Hiszpan posłał futbolówkę nad bramkę. W doliczonym czasie gry dobry strzał oddał Tete Morente, ale jeszcze lepszą interwencją popisał się golkiper rywali, dlatego końcowy wynik to bezbramkowy remis.