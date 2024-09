Dudek dla Goal.pl: Barcelona i Szczęsny to dobre połączenie. Choć mam jedną wątpliwość

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Jerzy Dudek

Dudek mówił o tym już dwa miesiące temu

Byłemu bramkarzowi Realu jedna rzecz jednak zgrzyta

Legenda polskiej bramki porównuje ter Stegena do Szczęsnego

Jerzy Dudek to jedyny polski bramkarz, który grał w hiszpańskim gigancie, choć wielu występów w Realu Madryt nie zaliczył. Czy teraz doczekamy sie polskiego golkipera w drugim wielkim klubie z Hiszpanii?



Wczoraj po południu Goal.pl sygnalizował, że coś się dzieje na linii Szczęsny – Barcelona. Nie minęło kilka godzin, a lawina ruszyła. Media w wielu krajów zaczęły informować, że faktycznie negocjacje są prowadzone i Szczęsny wyrasta na faworyta do zastąpienia Marca-Andre ter Stegena.

Klimat, Lewandowski, prawie wszystko się zgadza

W związku z tym Goal.pl zapytał wspomnianego Dudka jak mu się podoba scenariusz, w którym Szczęsny dołącza do Dumy Katalonii.



– Wydaje się, że to dobra opcja. Sam o tym mówiłem dwa miesiące temu, gdy Wojtek się dowiedział, że Juventus nie będzie chciał z nim współpracować w bieżącym sezonie mimo ważnego kontraktu. Już wtedy powiedziałem, że skoro Wojtek lubi ciepły klimat, to Barcelona byłaby dobrym miejscem dla niego. Jest tam przecież Robert, więc na pewno dobrze by się tam ze sobą czuli…



Z drugiej strony Dudek przyznaje, że ma inne wątpliwości w tej sprawie. – W jakimś sensie byłoby to jednak zaskakujące, że po tym wszystkim co Wojtek mówił, że robi to dla rodziny, że chce odpocząć, że to czas na reset, że się chce skupić na czymś innym… I nagle by wymyślił, że jeśli to Barcelona… No ok, mówi sie, że Barcelonie i Realowi się nie odmawia. To mimo wszystko byłoby dla mnie trochę zaskakujące i niepoważne, a Wojtek z tego co wiem to jest poważnym gościem…

“ter Stegen jest trochę gorszym bramkarzem”

A czy Szczęsny pod względem stricte sportowym pasowałby do Barcelony? – Myślę, że tak. Pasowałby do tego klubu mimo że jest zupełnie innym bramkarzem niż ter Stegen. Barcelona gra jednak trochę innym systemem, tutaj jest dużo krótkiej gry bramkarza w polu karnym. Takie passy na 20-30 metrów. ter Stegen robił to idealnie, choć jeśli chodzi o kunszt bramkarski, to można powiedzieć, że jest trochę gorszym bramkarzem niż Wojtek. Po prostu to trochę inny styl bramkarza. Choć jeszcze raz podkreślam: na zastępstwo Szczęsny byłby dobry, mimo że proponuje zupełnie inny styl gry. Z drugiej strony w dalszym ciągu nie wykluczałbym, że Barcelona będzie jednak szukać bramkarza, który stylem gry bardziej pasuje do jej filozofii wyprowadzania piłki od tyłu.