Dominacja Valencii w derbach przerwana, Levante z kompletem

Levante pokonało Valencię 1:0 (1:0) w meczu 27. kolejki La Liga. Dla gospodarzy jest to pierwsza wygrana w derbach od 2016 roku. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Marti Roger.

Udokumentowana przewaga

W pierwszej połowie lepszą drużyną było Levante. Wprawdzie Valencia częściej utrzymywała się przy piłce, ale gospodarze stwarzali więcej akcji, które dodatkowo stwarzały zagrożenie pod bramką przeciwnika. Już kwadrans po rozpoczęciu spotkania swojego szczęścia próbowali Rochina, de Frutos i Morales, ale ich strzały okazały się niecelne.

W ślady kolegów nie poszedł za to Marti Roger, który w 18. minucie wykorzystał swoją okazję. Hiszpan otrzymał bardzo dobre podanie od Rochiny, uwolnił się od krycia i płaskim strzałem w stronę dalszego słupka otworzył wynik meczu. Żadna z drużyn nie zdołała do przerwy po raz kolejny zagrozić bramce przeciwnika, dlatego Levante skromnie wygrywało 1:0.

W drugiej połowie straty starała się odrobić Valencia. Nietoperze stworzyły sobie więcej okazji, ale mieli bardzo duży problem, aby zakończyć akcję celnym uderzeniem. Najlepszą sytuację miał w 74. minucie Manu Vallejo. Wyszedł on sam na sam z Aitorem, ale golkiper wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. Końcowy wynik to 1:0. Dla Levante są to pierwsze wygrane derby od 2016 roku.