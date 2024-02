IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Ilkay Guendogan

Ilkayowi Guendoganowi oraz Joao Cancelo nie dolega nic poważnego

Co więcej, blisko powrotu do zdrowia są Marc-Andre ter Stegen, Raphinha i Sergi Roberto

Xavi Hernandez w kolejnych tygodniach będzie miał więc szerszą kadrę

Kontuzjowani zawodnicy Barcy blisko powrotu na boisko

Jak informuje kataloński dziennik “Mundo Deportivo”, Ilkay Guendogan i Joao Cancelo, którzy nie dokończyli ostatniego spotkania Barcelony z Deportivo Alaves (3:1), powinni być dostępni na kolejny mecz przeciwko Granadzie.

W przypadku niemieckiego pomocnika doszło do stłuczenia, a portugalski obrońca odczuwał dyskomfort. Nie są to jednak poważne urazy. Do dyspozycji Xaviego Hernandeza lada moment mają być również Marc-Andre ter Stegen, Raphinha oraz Sergi Roberto, którzy pauzowali z powodu poważniejszych kontuzji.

Starcie Barcelony z Granadą odbędzie się w przyszłą niedzielę, 11 lutego o godzinie 21:00.