Vinicius Junior

Vinicius Junior przedwcześnie zakończył mecz Realu Madryt z Celtą Vigo

Brazylijczyk musiał opuścić plac gry z powodu kontuzji

Według mediów uraz może być poważniejszy, niż przypuszczano

Vinicius Junior kontuzjowany. Dłuższa przerwa Brazylijczyka?

Vinicius Junior zakończył mecz Realu Madryt z Celtą Vigo w 18. minucie. Brazylijczyk zszedł z urazem i został zmieniony przez Joselu. Carlo Ancelotti na konferencji prasowej uspokajał, że po przerwie reprezentacyjnej napastnik będzie gotowy do gry.

– Vini poczuł ból w udzie i go zmieniliśmy. Wkrótce dowiemy się, co mu dolega. Nie sądzę jednak, by było to coś poważnego. Chciał grać dalej, ale czuł dyskomfort. Nie wystąpi z Getafe, ale podczas przerwy na reprezentacje dojdzie do siebie – mówił włoski szkoleniowiec.

Oficjalne wieści nadejdą w poniedziałek (28 sierpnia). Jednak media już spekulują, co dolega Brazylijczykowi. Jak informuje AS, Vinicius mógł zerwać ścięgno podkolanowe. To oznaczałoby 4-5 tygodniową przerwę. Napastnik mógłby opuścić bardzo ważne starcie z Atletico.

