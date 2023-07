Dembele opuści Barcelonę? Xavi: nigdy nic nie wiadomo

fot. Imago/USA TODAY Network Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Paris Saint-Germain wykazuje zainteresowanie transferem Ousmane’a Dembele

Do końca lipca klauzula wykupu w jego umowie wynosi zaledwie 50 milionów euro

Xavi Hernandez wypowiedział się w temacie gracza FC Barcelony

Duma Katalonii straci ważnego gracza?

W sezonie 2022/2023 Ousmane Dembele stał się jednym z liderów ofensywy FC Barcelony. W trakcie rozgrywek doznał jednak poważnej kontuzji, która na długo wykluczyła go z gry. Pomimo tego, Xavi Hernandez nie ma wobec Francuza żadnych wątpliwości. Chce, aby ten kontynuował swoją karierę na Camp Nou.

Od kilku dni skrzydłowy jest łączony z przenosinami do Paris Saint-Germain. W tej sprawie pojawiają się w mediach sprzeczne informacje. Międzynarodowi dziennikarze sugerują, że porozumienie między piłkarzem a mistrzem Francji jest o krok, zaś hiszpańska prasa uważa, że Dembele nie jest szczególnie zainteresowany przeprowadzką do Ligue 1. Do końca lipca w jego umowie z FC Barceloną widnieje klauzula wykupu w wysokości zaledwie 50 milionów euro. Głos w temacie ewentualnego odejścia swojego podopiecznego po wygranym sparingu z Realem Madryt zabrał Xavi Hernandez.

– Zobaczymy, na rynku transferowym nigdy nic nie wiadomo. Wiem, że Ousmane jest z nami szczęśliwy, ale ostatecznie to są decyzje piłkarzy. Widzimy, że jest zadowolony, a jeśli jest coś jeszcze, dowiemy się o tym, ale teraz jest z nami i jest szczęśliwy.

– Nie możemy kontrolować rynku. Istnieją klauzule, to decyzja zawodnika i on zdecyduje, co powinien. Widzę go bardzo dobrze przystosowanego, odkąd przybyliśmy, powiedział nam, że jest szczęśliwy, że jest częścią rodziny i jest graczem robiącym różnicę – przyznał opiekun Dumy Katalonii.

