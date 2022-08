fot. PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro tego lata zmienia barw klubowe i otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Brazylijczyk będzie kontynuował karierę w Premier League, gdzie dołączy do Man Utd. Zawodnik za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał się z Realem Madryt i kibicami Los Blancos.

Casemiro po rozegraniu ponad 330 meczów w Realu Madryt kończy hiszpański etap kariery

Brazylijczyk zdecydował się na nową ścieżkę karoery

3-letni pomocnik zostanie nowym zawodnikiem Manchesteru United

Casemiro pożegnał się z Realem Madryt i z kibicami

Casemiro zasili szeregi Man Utd za 60 milionów euro plus 10 milionów euro w formie bonusów. 30-latek z klubem z Old Trafford zwiąże się umową do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia. Piłkarz przed oficjalną ceremonią pożegnania z Realem Madryt pozwolił sobie na kilka słów w mediach społecznościowych.

“Przebyłem niesamowitą drogę, o której mogłem tylko pomarzyć. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę do miejsca, które stało się moim domem” – napisał Casemiro na Twitterze.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

“Nawet tysiąc żyć nie wystarczy, aby podziękować Realowi Madryt i kibicom klubu za to, co mi dali. Na zawsze… Hala Madryt!” – dodał Brazylijczyk.

Zobacz także:

Casemiro trafił do ekipy z La Liga w 2012 roku z Sao Paulo za sześć milionów euro. W szeregach hiszpańskiej ekipy zawodnik wystąpił łącznie w 336 meczach, notując w nich 31 trafień i 29 asyst.

