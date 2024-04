Casemiro doprowadził Ancelottiego do płaczu. Co za wyznanie

Associated Press / SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Casemiro i Ancelotti

Casemiro zdradził kulisy odejścia z Realu. Carlo Ancelotti płakał

W 2022 roku doszło do niespodziewanego odejścia Casemiro z Realu Madryt. Brazylijczyk zdecydował się na kolejny krok w karierze i postanowił przenieść się do Manchesteru United. W telewizji El Chiringuito piłkarz wyjawił, jak transfer wpłynął na Carlo Ancelottiego.

– Muszę powiedzieć coś, czego nigdy nikomu nie mówiłem. Wszystko było już ustalone z Manchesterem United, brakowało tylko podpisu i w tym momencie chciałem porozmawiać z Ancelottim… Nie mogłem trenować z Realem Madryt, a on poszedł do swojego biura – zaczął mówić Brazylijczyk.

– Wchodzę, zamykam drzwi, a gdy się odwracam, widzę płaczącego Ancelottiego. Powiedziałem mu: Szefie, dlaczego płaczesz? Nie możesz płakać… On odpowiedział: Case, nie wiem… Chcę tylko, żebyś wiedział, że cię kocham! Nie chciałem, żebyś odchodził. To był jedyny moment, w którym zwątpiłem w opuszczeniu Realu Madryt – wyznał Casemiro.

Niepewna przyszłość Casemiro w Man Utd

Przenosiny do Man Utd raczej nie okazały się wyjątkowo udane dla Casemiro. Brazylijczyk nie cieszy się aż tak dużym zaufaniem na Old Trafford, jak to miało miejsce w Realu Madryt. W związku z tym bardzo możliwe, że już w letnim oknie transferowym dojdzie do kolejnego transferu z udziałem pomocnika. Szczególnie zainteresowane są kluby z Arabii Saudyjskiej.

Czytaj dalej: Guardiola powoli żegna się z Man City! Następca już wybrany