Marc Casado sensacyjnie wskoczył do składu Barcelony, świetnie się prezentując. Hiszpański pomocnik zdradza w rozmowie z "Mundo Deportivo", że Hansi Flick chciał na niego postawić.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Flick nie chciał odejścia Casado

Barcelona od początku sezonu miała problemy kadrowe, które uderzały przede wszystkim w drugą linię. Podczas letnich przygotowań Hansi Flick korzystał w dużej mierze z niedoświadczonych wychowanków, gdyż nie mógł liczyć na kontuzjowanych Pedriego, Frenkiego de Jonga czy Gaviego. Ulubieńcem mediów stał się wówczas Marc Bernal, który przebojem wszedł do pierwszej drużyny. Na jego nieszczęście, już w trzeciej kolejce zerwał więzadła krzyżowe i wypisał się z gry na wiele miesięcy.

Skorzystał na tym Marc Casado, typowany do posadzenia na ławce rezerwowych, gdy gwiazdy poradzą sobie ze swoimi urazami. Choć de Jong i Gavi są już dostępni, 21-latek w dalszym ciągu utrzymuje miejsce w pierwszym składzie. Ostatnio zanotował serię imponujących występów, co poskutkowało premierowym powołaniem do reprezentacji Hiszpanii.

Wartość Casado stale rośnie. Wydaje się, że może być on odpowiedzią na bolączki Barcelony, która już od długiego czasu szuka docelowego następcy Sergio Busquetsa. Okazuje się, że podczas letniego okienka Blaugrana mogła stracić defensywnego pomocnika, bowiem w planach było wypożyczenie. Nie spodziewał się, że dostanie szansę w pierwszym zespole. Kluczowy okazał się Flick, który zamierzał na niego postawić i zabiegał o to, aby ten nigdzie się nie wybierał.

– Były momenty, kiedy mówiłem, że jak tu nie zagram, poszukam innej opcji. Zrobiłem postęp podczas przygotowań do sezonu u Flicka. Przedłużyłem kontrakt, ponieważ powiedzieli mi, że Flick chce mnie w składzie. Prawdą jest, że wcześniejszy plan też zakładał nowy kontrakt, ale miałem odejść na wypożyczenie. Flick powiedział, że chce mnie zobaczyć w okresie przygotowawczym. Liczył na mnie – wspomina Casado.