Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti z prośbą do Nacho. Kapitan zostanie w Madrycie?

Nacho Fernandez już kilka miesięcy temu miał poinformować włodarzy Realu Madryt, że planuje opuścić stolicę Hiszpanii wraz z końcem sezonu. Kontrakt 34-letniego obrońcy z Królewskimi obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku, co oznacza, że stoper do nowego klubu może dołączyć na zasadzie wolnego transferu. Według najnowszych informacji prasy przyszłość defensora wciąż jednak nie jest przesądzona.

Jak dowiedział się hiszpański dziennik “MARCA”, Carlo Ancelotti bardzo chciałby zatrzymać doświadczonego zawodnika w swojej ekipie. Włoski szkoleniowiec odbył nawet rozmowę z Nacho Fernandezem i starał się go przekonać do pozostania na Santiago Bernabeu. Kapitan drużyny Los Blancos w ostatnim sezonie pełnił ważną rolę w zespole Carletto, ponieważ kontuzji nabawili się Eder Militao oraz David Alaba.

Nacho Fernandez w minionej kampanii podniósł trzy puchary – Real Madryt wygrał Superpuchar Hiszpanii, La Ligę, a także Ligę Mistrzów. 24-krotny reprezentant Hiszpanii ma propozycje ze Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej. Choć 34-latka do gry w Al-Nassr zachęca Cristiano Ronaldo, to stoperowi bliżej jest jednak do MLS. Jego przyszłość powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.