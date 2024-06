SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Saul Niguez

Saul Niguez rozstanie się z Atletico Madryt

Saula Nigueza śmiało można nazwać legendą Atletico Madryt. Co prawda, pomocnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Realu Madryt, ale w 2008 roku dołączył do szkółki Rojiblancos. Dziewiętnastokrotny reprezentant Hiszpanii w 2013 roku został włączony do pierwszej drużyny Los Colchoneros i od tamtej pory występuje pod wodzą Diego Simeone, z wyłączeniem czasu spędzonego na dwóch wypożyczeniach – w Rayo Vallecano (2013-2014) oraz Chelsea (2021-2022).

Podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej zakończy się wieloletni pobyt Saula Nigueza w Atletico Madryt. Jak poinformowali bowiem Matteo Moretto oraz Fabrizio Romano, stołeczny klub prowadzi rozmowy z doświadczonym piłkarzem w sprawie warunków rozstania. 29-latek planuje rozpocząć nowy rozdział, natomiast włodarze Rojiblancos w jego miejsce sprowadzą nowego pomocnika. Z przejściem na Estadio Metropolitano łączony jest m.in. Conor Gallagher, który może zostać sprzedany przez Chelsea. Za Anglika trzeba zapłacić 50 mln funtów.

Nie wiadomo, gdzie Saul Niguez będzie kontynuował swoją karierę. Legenda Atletico Madryt być może zdecyduje się na powrót do Premier League. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia hiszpańskiego zawodnika na 7,5 miliona euro, więc jego transfer nie będzie wiązał się z wielką opłatą.