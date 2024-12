Były piłkarz Realu nie ma złudzeń. “On wygra Złotą Piłkę w barwach Królewskich” Źródło: Mowlihawk (YouTube) Michał Stompór Real Madryt doczeka się kolejnego zwycięzcy Złotej Piłki? Były piłkarz Królewskich nie ma najmniejszych wątpliwości. Jese Rodriguez opowiedział o tym w wywiadzie dla kanału YouTube Mowlihawk.

Aflo Co. Ltd. / ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jese Rodriguez - Real Madryt