W sierpniu tego roku Real Madryt stracił podstawowego bramkarza – poważnej kontuzji doznał Thibaut Courtois

Królewscy mogli zastąpić Belga jednym z byłych golkiperów

Marca ujawnia, że szansę na powrót do Madrytu otrzymał Keylor Navas

Real w lecie mógł ściągnąć Keylora Navasa

Thibaut Courtois w sierpniu 2023 roku doznał poważnej kontuzji. Reprezentant Belgii zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, co wykluczyło go nie tylko z przygotowań do nowego sezonu, ale także oznacza, że golkiper straci ponad połowę trwających rozgrywek. Real Madryt został postawiony przed nie lada dylematem – Królewscy musieli rozstrzygnąć, czy chcą postawić na Andrija Łunina, czy sprowadzą nowego bramkarza.

Ostatecznie na Santiago Bernabeu pojawił się Kepa Arrizabalaga, który rywalizuje z Ukraińcem o bluzę z numerem jeden. Jednak okazuje się, że madrytczycy mieli okazję na pozyskanie innego zawodnika na tę pozycję, o czym informuje Marca.

Zgodnie z informacjami hiszpańskiego dziennika, Real otrzymał szansę na podpisanie umowy z Keylorem Navasem, a więc swoim byłym bramkarzem. Los Blancos nie zdecydowali się na powrót Kostarykańczyka i ten nadal reprezentuje barwy PSG.

