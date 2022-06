Pressfocus Na zdjęciu: Pepe Bordalas

Jose Bordalas nie jest już trenerem Valencii. Klub w piątek poinformował w oficjalnym komunikacie o zwolnieniu Hiszpana. Na stanowisku szkoleniowca Nietoperzy najprawdopodobniej zastąpi go Gennaro Gattuso.

Bordalas został zatrudniony w Valencii w lipcu 2021 roku

Hiszpan poprowadził klub do finału pucharu Króla, w którym przegrał z Realem Betis

Właściciel Nietoperzy podjął decyzję o zwolnieniu Bordalasa, którego zastąpić ma Gattuso

Kaprysów ekscentrycznego właściciela ciąg dalszy

Już w tym tygodniu media spekulowały, że Jose Bordalas może zostać w niedalekiej przyszłości zwolniony z Valencii. Hiszpanowi nie było po drodze z ekscentrycznym właścicielem klubu – Peterem Limem. Doprowadził on znajdującą się w fatalnej sytuacji finansowej Valencię do dziewiątego miejsca w La Liga i finału Pucharu Króla. Mimo to, jego przygoda z drużyną potrawa zaledwie rok.

Hiszpańska Marca donosi, że na stanowisku trenera pierwszej drużyny Bordalasa prawdopodobnie zastąpi Gennaro Gattuso. Włoch był faworytem właściciela Valencii już trzy lata temu, gdy zwalniał Marcelino. Wówczas był jednak związany z Napoli. Obecnie były szkoleniowiec Milanu wybrał się ze swoim agentem – Jorge Mendesem do Singapuru, gdzie negocjuje warunki kontraktu z nowym zespołem. W czwartek informację o rychłym zatrudnieniu Gattuso potwierdził Fabrizio Romano.

Co ciekawe Gattuso pozostaje bezrobotny od prawie roku. Z funkcji trenera Napoli został zwolniony w czerwcu 2021 roku. Valencia może być trzecim poważnym europejskim klubem, jaki przyjdzie mu poprowadzić.

