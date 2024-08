Barcelona chce docenić młodego gwiazdora po fatalnej kontuzji

Marc Bernal doznał poważnej kontuzji kolana i w przyszłym tygodniu przejdzie operację, co potwierdził Achraf Ben Ayad. FC Barcelona chce jednak docenić młodego gwiazdora i planuje zaproponować mu nowy kontrakt.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marc Bernal

Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Bernalem, mimo kontuzji

Kontuzja Marca Bernala to kolejny cios dla FC Barcelony, która zmaga się z licznymi problemami kadrowymi. Frenkie de Jong i Gavi również borykają się z urazami, co znacząco ogranicza możliwości wyboru w środku pola. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że latem klub pożegnał się z Ilkayem Gundoganem, Oriolem Romeu i Sergi Roberto, co jeszcze bardziej osłabiło formację pomocy.

Pomimo trudnej sytuacji, FC Barcelona chce pokazać swoje wsparcie dla kontuzjowanego Marca Bernala. Klub planuje przedłużyć jego kontrakt, który obecnie obowiązuje do 2026 roku, aż do 2029 roku. To gest mający na celu zapewnienie zawodnikowi stabilności i pokazanie, że w klubie myśli się o jego przyszłości.

Rozmowy na temat przedłużenia kontraktu mają ruszyć w najbliższych tygodniach. Barcelona chce jak najszybciej sfinalizować tę sprawę, aby dać Bernalowi dodatkową motywację do powrotu na boisko. Nie jest jednak jasne, czy klub znajdzie wystarczające środki finansowe, aby zarejestrować nową umowę, biorąc pod uwagę obecne ograniczenia budżetowe.

Kontuzje kluczowych zawodników i brak głębi w składzie stawiają FC Barcelonę w trudnej sytuacji przed nadchodzącymi meczami. Klub musi teraz znaleźć sposób, aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, mając jednocześnie na uwadze długoterminową stabilność finansową i sportową. Powrót Frenkiego de Jonga i Gaviego do pełni zdrowia będzie kluczowy, ale równie ważne będzie znalezienie odpowiednich rozwiązań taktycznych i personalnych, które pozwolą Barcelonie przetrwać ten trudny okres.

