fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Ousmane Dembele to jeden z tych zawodników, którego przyszłość w FC Barcelonie nie jest pewna. Francuz ostatnio jest zdecydowanie na fali wznoszącej, notując prawdopodobnie najlepszy czas w ekipie z Camp Nou od momentu, gdy do niej trafił. Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości zawodnika wskazują, że władze Katalończyków chcą przedstawić ostatnią ofertę 24-latkowi w sprawie przedłużenia kontraktu.

Ousmane Dembele ma kontrakt ważny z Barceloną tylko do końca czerwca tego roku

Fichajes.net twierdzi władze Blaugrany planują złożyć ostatnią ofertę zawodnikowi w sprawie nowego kontraktu

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 30 milionów euro

Nastąpi zwrot w sprawie Dembele?

Ousmane Dembele ma umowę ważną z Barceloną do końca sezonu. Tym samym reprezentant Francji, jeśli nie znajdzie nici porozumienia z władzami klubu, to latem będzie mógł zmienić pracodawcę na zasadzie wolnego transferu.

Według informacji El Chiringuito stanowiska obu stron w sprawie warunków nowego kontraktu są odległe. Fichajes.net podaje natomiast, że Barcelona chce zaproponować piłkarzowi umowę na cztery lata i zarobki na poziomie ośmiu milionów euro netto rocznie. Francuz ma jednak wyższe oczekiwania finansowe.

Gdyby ostatecznie Dembele nie dogadał się z Barcą, to faworytem do pozyskania zawodnika wydaje się PSG. W mediach krążyły już plotki, że 24-latek doszedł do porozumienia z klubem z Camp Nou w sprawie warunków indywidualnych.

27-krotny reprezentant Francji w tej kampanii wystąpił łącznie w 21 meczach, w których strzelił dwa gole, a ponadto zaliczył dziewięć asyst.

