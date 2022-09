fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona pokonała w sobotni wieczór Sevillę 3-0 i zameldowała się w tabeli tuż za plecami Realu Madryt. Kolejną bramkę zdobył Robert Lewandowski. Na pomeczowej konferencji Xavi przeanalizował występ swoich podopiecznych i znów wychwalał reprezentanta Polski.

FC Barcelona pokonała Sevillę 3-0

Bramka na 2-0 padła autorstwa Roberta Lewandowskiego

Na pomeczowej konferencji Xavi wychwalał Polaka. Nazwał go naturalnym liderem i wytłumaczył jego rolę w zespole

“Jest zwycięzcą, świetnie trenuje”

FC Barcelonę w sobotę czekała pierwsza poważna weryfikacja. Spisała się w niej znakomicie, bowiem pokonała w Andaluzji Sevillę aż 3-0. Początek meczu należał do gospodarzy, jednak z biegiem minut powiększała się przewaga “Dumy Katalonii”. Duży wpływ miała na to pierwsza bramka autorstwa Raphinhi. Na konferencji prasowej Xavi przyznał, że nie było to łatwe starcie.

Dziś były trzy rzeczy: intensywność – musieliśmy dorównać pod tym względem Sevilli, cierpliwość – wiedzieliśmy, że musimy być cierpliwi i starać się grać na połowie rywala. Myślę, że nie wygrywaliśmy komfortowo ani w San Sebastian, anie tutaj. W żadnym momencie nie czułem się komfortowo. Przy korzystnym wyniku kontrolowaliśmy grę, ale wcale nie było łatwo. Sevilla generowała zagrożenie, ale my byliśmy efektywni, podobnie jak w San Sebastian. Byliśmy lepsi od Sevilli i od Realu Sociedad, ale nie było łatwo – mówi Hiszpan.

Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, dla którego było to już piąte ligowe trafienie w nowych barwach. Nad Polakiem po raz kolejny rozpływał się Xavi.

Nie chodzi tylko o gole, ale też o to, jak opanowuje piłkę, jak naciska na obrońców. Świetnie gra plecami do bramki, kontroluje piłkę. Jest dla nas punktem odniesienia. To on daje wskazówki i zarządza pressingiem. Lewandowski to fantastyczny piłkarz. Wie, gdzie się pojawić i zawsze ma jakieś rozwiązanie. On bardzo nam pomaga. To naturalny lider. Jego pokora jest bardzo ważna dla grupy. Jest zwycięzcą, świetnie trenuje. Cudownie jest mieć go w drużynie – przyznał szkoleniowiec FC Barcelony.

