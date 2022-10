PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona rozbiła Villarreal (3:0). Wszystkie bramki dla gospodarzy padły w pierwszej połowie. Autorem dwóch z nich jest Robert Lewandowski.

FC Barcelona dobrze zareagowała na porażkę w Klasyku. Pokonała Villarreal (3:0)

Dwa trafienia pięknej urody zanotował w pierwszej połowie Robert Lewandowski

Polak przewodzi w klasyfikacji strzelców La Ligi z 11 bramkami na koncie

Świetna pierwsza połowa Barcelony i Lewego, udana reakcja na niedawny Klasyk

FC Barcelona stanęła w czwartek przed sporym wyzwaniem. Musiała zmierzyć się z silnym Villarrealem, tuż po bolesnym tygodniu. Blaugrana niemal pożegnała się z Ligą Mistrzów i wyraźnie uległa Realowi Madryt w El Clasico. Na szczęście dla fanów gospodarzy, w starciu z Żółtą Łodzią Podwodną ich ulubieńcy zareagowali właściwie. W ciągu pierwszej półgodziny niełatwo przychodziło im kreowanie dogodnych okazji, ale impas przełamał Robert Lewandowski. Pedri napędził akcję do lewego skrzydła, a tam był już Jordi Alba. Hiszpan zagrał płasko do Polaka, a ten sprytnie zwiódł Pau Torresa i Raula Albiola, po czym spokojnie pokonał Geronimo Rulliego.

🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI! ⚽️🔥 CO ZA ZAGRANIE! 😍



10. gol Polaka w LaLiga Santander stał się faktem! 👏 Kapitalnie to zrobił! 👇



Mecz trwa w Eleven Sports 1! 👀 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/NOZtgplwhl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 20, 2022

Nie minęło pięć minut, a kapitan Biało-Czerwonych miał już na koncie dublet. Napastnik dostał podanie od Gaviego i ustawił sobie piłkę na skraju pola karnego, po czym huknął nie do obrony.

🇵🇱 R⚽️BERT LEWAND⚽️WSKI! 🔥



Polak podwyższa prowadzenie FC Barcelony w meczu z Villarrealem CF! 😍⭐ Mamy dublet RL9, a to jeszcze nie koniec emocji! 🎯



Włączcie Eleven Sports 1! 👀 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/HI9YG4EbfR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 20, 2022

To nie był koniec popisów Polaka. Jeszcze przed przerwą brał udział w trzeciej akcji bramkowej Dumy Katalonii. Ostatecznie Ferran Torres popisał się ładnym dryblingiem i zagrał, już w szesnastce, do Ansu Fatiego. Młodszy z Hiszpanów na raty, ale zdołał skierować piłkę do siatki.

Po zmianie stron Villarreal skupił się na uszczelnieniu defensywy, zaś Barcelona naciskała tylko z rzadka. Ostatecznie mecz zakończył się pewnym triumfem gospodarzy, którzy po ostatnim gwizdku mogą mieć nieco więcej nadziei na lepszą przyszłość.