Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Betis - FC Barcelona

Barcelona dwa razy prowadziła i nie wygrywa!

Real Betis – FC Barcelona to drugie sobotnie spotkanie 16. kolejki La Liga. Gospodarze przystępowali do tego meczu po pucharowym zwycięstwie 3:1 nad Sant Andreu, natomiast Blaugrana we wtorek pokonała Mallorcę 5:1 w ramach ligowych zmagań. Śródtygodniowe wyniki sugerowały że na Estadio Benito Villamarin nie zabraknie goli i emocji.

Pierwsza bramka padła dopiero w 39. minucie. Duma Katalonii w końcu zdołała sforsować defensywę Andaluzyjczyków. Po efektownej akcji do siatki trafił Robert Lewandowski, który skorzystał ze znakomitego podania Julesa Kounde i uprzedził Francisco Vieitesa. Dla polskiego napastnika był to 16. gol w tym sezonie La Liga.

Barca utrzymała prowadzenie do 68. minuty. Betis wyrównał po strzale Giovaniego Lo Celso, który pewnie wykonał rzut karny. Jak doszło do podyktowania jedenastki dla gospodarzy? Frenkie de Jong faulował uciekającego Vitora Roque – arbiter po długiej analizie VAR zauważył przewinienie Holendra. Z decyzją sędziego kompletnie nie zgadzał się Hansi Flick. Niemiecki trener protestował tak gwałtownie, że obejrzał czerwoną kartkę i musiał udać się na trybuny.

Barcelona wróciła na prowadzenie w 82. minucie. Znowu potrzebny był VAR. Ferran Torres świetnie wykończył podanie Lamine’a Yamala, ale sędzia najpierw uznał, że 24-latek był na spalonym. Po wideoweryfikacji okazało się, że najbardziej wysuniętym zawodnikiem był Aitor Ruibal i arbiter wskazał na środek boiska.

W czwartej minucie doliczonego czasu gry Betis po raz drugi doprowadził do remisu. Aitor Ruibal kapitalnie dograł z prawego skrzydła, a Assane Diao efektownym strzałem bez przyjęcia zaskoczył Inakiego Penę. W setnej minucie sędzia zakończył mecz. Barcelona po 17 spotkaniach ma na koncie 38 punktów, natomiast Real Madryt, który rozegrał 15 pojedynków, traci do niej pięć oczek.

La Liga: Real Betis – FC Barcelona 2:2 (0:1)

Lo Celso 68′ (rz.k), Diao 90+4′ – Lewandowski 39′, Torres 82′