Barcelona szykuje plan awaryjny! Tak chce zatrzymać Olmo i Victora

Associated Press / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Laporta, Olmo i Pau Victor

Barcelona ma plan na zatrzymanie Olmo i Víctora

FC Barcelona stoi przed trudnym wyzwaniem związanym z rejestracją Daniego Olmo i Pau Víctora na drugą część obecnego sezonu. Choć klub wierzy, że problem zostanie rozwiązany w najbliższych godzinach, przygotowuje się na scenariusz awaryjny, by zachować obie gwiazdy w swoich szeregach.

Według informacji przekazanych przez “Sport”, jeśli rejestracja Olmo i Victora nie zostanie zatwierdzona, Barcelona planuje czasowe rozwiązanie ich kontraktów. W praktyce oznaczałoby to, że zawodnicy mogliby przenieść się do innych klubów na sześć miesięcy, unikając biurokratycznych przeszkód, a następnie wrócić na Camp Nou 30 czerwca.

Ta strategia, choć traktowana jako ostateczność, została już zatwierdzona przez prawników klubu. Kluczowe jest jednak pełne porozumienie z zawodnikami i ich przedstawicielami, co ma zapewnić powrót Olmo i Víctora po zakończeniu obecnego sezonu.

Barcelona podkreśla, że pod żadnym pozorem nie zamierza rozstawać się z tymi zawodnikami na stałe. Klub widzi ich jako integralną część długoterminowych planów, a gotowość do podjęcia takich działań świadczy o wysokim zaufaniu, jakim ich darzy.

Plan awaryjny pokazuje determinację Blaugrany, by poradzić sobie z krótkoterminowymi trudnościami, nie tracąc z oczu celów długoterminowych. Wygląda więc na to, że Barcelona zrobi wszystko, by Olmo i Victor pozostali częścią jej przyszłości.

Zobacz również: Man Utd może stracić umowę wartą 900 milionów funtów! Finansowy dramat