PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona podejmie Real na Camp Nou

Stawką meczu jest prestiż i walka o mistrzostwo Hiszpanii

Duma Katalonii może powiększyć przewagę nad Królewskimi do 12 punktów

Barcelona bez dwóch gwiazd, Real tylko bez Alaby

Niedzielne El Clasico będzie już czwartym w tym sezonie. W La Liga lepszy był Real Madryt, który wygrał 3:1. Jednak pojedynki w Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla rozstrzygnęły się na korzyść FC Barcelony.

Gospodarze dzisiejszego pojedynku będą musieli sobie poradzić bez dwóch gwiazd. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami nie zdążyli wrócić na to spotkanie Ousmane Dembele oraz Pedri. Choć początkowo mogło wydawać się, że obaj będą do dyspozycji Xaviego, to ostatecznie zdecydowano się nie ryzykować ich zdrowiem.

Carlo Ancelotti nie będzie miał do dyspozycji jedynie kontuzjowanego Davida Alaby. Poza kadrą znalazł się również piłkarz rezerw Alvaro Rodriguez, ale Urugwajczyk i tak nie mógłby liczyć na występ w tym spotkaniu.

Barcelona jest liderem La Liga. Przed niedzielnym meczem ma dziewięć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt.

Przewidywane na składy na mecz Barcelona – Real

FC Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Christensen, Balde, Busquets, De Jong, Gavi, Raphinha, Lewandowski, Fati.

Real Madryt: Courtois, Nacho, Rudiger, Militao, Carvajal, Kroos, Tchouameni, Modrić, Vinicius Jr, Benzema, Valverde.

