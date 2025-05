Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona – Real Madryt w La Liga

FC Barcelona w niedzielę zmierzy się z Realem Madryt w kolejnym El Clasico w tym sezonie. Duma Katalonii w trwającej kampanii już trzykrotnie ogrywała Królewskich. W La Liga zwyciężyła 4:0, w finale Superpucharu Hiszpanii 5:2, a w finale Pucharu Króla 3:2 po dogrywce. 11 maja będzie miała okazję na czwarty triumf w tych rozgrywkach.

Ewentualne zwycięstwo Blaugrany niemal na pewno przypieczętuje tytuł mistrzowski dla Katalończyków. W takiej sytuacji zespół Hansiego Flicka będzie miał 82 punkty i aż siedem przewagi na Los Blancos, gdy do końca sezonu pozostaną jedynie trzy mecze. Zatem dla Realu Madryt to ostatnia szansa, by jeszcze nieco dłużej zachować marzenia o zajęciu pierwszego miejsca w lidze.

Przed rozpoczęciem spotkania wciąż niejasna pozostaje sytuacja Roberta Lewandowskiego, który wraca po kontuzji mięśniowej. Polak w meczu z Interem na placu gry pojawił się w końcówce, i zdaniem „Sportu”, również na ławce rezerwowych rozpocznie niedzielne El Clasico.

Kiedy ligowe El Clasico?

Pojedynek FC Barcelony z Realem Madryt rozpocznie się w niedzielę, 11 maja, o godzinie 16:15. Mecz zostanie rozegrany na Estadi Olimpic Lluis Companys na Montujic. Arbitrem głównym na ten pojedynek został wyznaczony 43-letni Alejandro Jose Hernandez Hernandez.