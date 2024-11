Barcelona w 14. kolejce La Liga zmierzy się z Celtą Vigo na Estadio de Balaidos. Duma Katalonii właśnie opublikowała kadrę meczową na ten pojedynek. Co z Robertem Lewandowskim?

Robert Lewandowski

Barcelona gra z Celtą. Lewandowski ruszy po kolejne gole?

Po 13. seriach gier tabeli La Liga przewodzi FC Barcelona, która ma na koncie 33 punkty. Sześć oczek za plecami Blaugrany znajduje się Real Madryt, który rozegrał jedno spotkanie mniej – mecz Królewskich z Valencią został przełożony z powodu powodzi w rejonie prowincji Walencja. W tej kolejce ekipa Carlo Ancelottiego mierzy się z Leganes, a więc podobnie jak Duma Katalonii, zagra na wyjeździe z niżej notowanym rywalem.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Poznaliśmy już kadrę lidera La Liga na sobotnie spotkanie. Barcelona do pojedynku z Celtą przystąpi bez Ronalda Araujo, Marca Bernala, Andreasa Christensena, Ansu Fatiego, Marca-Andre ter Stegena, Lamine’a Yamala, Erica Garcii i Ferrana Torresa. Na liście powołanych na rywalizacji na Balaidos znaleźli się Hector Fort i Robert Lewandowski, których występ stał pod znakiem zapytania.

Fort opuścił potyczkę z Realem Sociedad, natomiast Lewandowski w tym meczu doznał urazu pleców – ta kontuzja wykluczyła go ze zgrupowania reprezentacji Polski. Jednak wszystko wskazuje na to, że napastnik pozbył się już dyskomfortu i w meczu z Celtą zobaczymy go w podstawowym składzie. Natomiast w wyjściowej jedenastce niemal na pewno nie ujrzymy Wojciecha Szczęsnego – Hansi Flick zapowiedział, że numerem jeden jest Inaki Pena.