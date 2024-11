Barcelona zawarła gigantyczny kontrakt

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Duma Katalonii z nową umową z Nike

FC Barcelona w sobotnie popołudnie przekazała informację, że przedłużyła kontrakt z Nike. Choć szczegóły nie zostały ujawnione, mówi się, że Katalończycy mogą liczyć na początkową premię w wysokości 158 milionów euro, która zostanie rozłożona na cały okres obowiązywania umowy.

Nowy kontrakt z Nike rozciąga się na dwie fazy. Pierwsza potrwa do 2028 roku, kiedy to wygasa wcześniejsza umowa, a druga faza obowiązywać będzie do 2038 roku. Barcelona może zarobić nawet 127 milionów euro rocznie, co daje łączną wartość umowy wynoszącą aż 1,7 mld euro do 2038 roku.

Dzięki tej umowie Barcelona staje się właścicielem jednej z najbardziej opłacalnych umów sponsorskich w historii futbolu, co może mieć kluczowe znaczenie w odbudowie finansowej klubu.

Odkąd Hansi Flick objął stery w Dumie Katalonii, zespół prezentuje się znakomicie, a Robert Lewandowski błyszczy formą. Kapitan reprezentacji Polski jest liderem klasyfikacji strzelców w La Liga, mając na koncie 14 bramek. Natomiast Wojciech Szczęsny wciąż czeka na swój debiut w nowych barwach.