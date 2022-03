Barcelona podpisała umowę ze Spotify. Camp Nou zmieni nazwę!

PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Platforma streamingowa Spotify oficjalnie poinformowała o nawiązaniu długoterminowej współpracy z Barceloną. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Logo sponsora będzie widniało na przodzie strojów meczowych. Nazwę zmieni również stadion Barcelony.

Barcelona i Spotify podpisały umowę partnerską

Logo szwedzkiej firmy będzie widniało na koszulkach meczowych

Stadion Barcy zmieni nazwę na Spotify Camp Nou

Innowacyjny projekt na skalę światową

Spotify to najpopularniejszy na świecie serwis streamingu audio na świecie. Szwedzka firma zawarła umowę z Barceloną, na mocy której zostanie Głównym Partnerem Klubu i Oficjalnym Partnerem Streamingu Audio od sezonu 2022/23.

Logo będzie widniało na przodzie koszulki meczowej oraz treningowej zarówno męskiej, jak i żeńskiej drużyny Barcelony. Globalna platforma streamingowa została także pierwszym sponsorem tytularnym stadionu Camp Nou w historii. Od 1 lipca stadion w Barcelonie będzie nazywał się Spotify Camp Nou.

Partnerstwo obu podmiotów ma połączyć świat piłki nożnej oraz muzyki. Długoterminowa umowa dotycząca praw do nazwy stadionu ma obowiązywać przez cały okres ambitnego planu przebudowy obiektu “w ramach projektu Espai Barça, który przekształci obiekty i otoczenie klubu w światowej klasy, nowe, otwarte dla całego miasta, zintegrowane centrum rozrywki Barca” – poinformowano w oficjalnym oświadczeniu.

Ponadto obie strony mają współpracować przy wykorzystaniu powierzchni reklamowych, aby “prezentować i wzmacniać twórczość artystów przed globalną widownią telewizyjną Blaugrany”. Zaczyna się nowy rozdział w historii Barcelony, a partnerstwo ze Spotify w takiej formie jest czymś innowacyjnym na skalę światową.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy ogłosić pionierską współpracę, taka jak ta, ze światowej sławy organizacją, jaką jest Spotify. To partnerstwo pozwoli nam nadal przybliżać Klub do jego fanów i sprawi, że poczują się oni jeszcze bardziej częścią rodziny Barcy dzięki wyjątkowym doświadczeniom, łączącym dwie aktywności, takie jak rozrywka i piłka nożna, co umożliwi nam nawiązanie kontaktu z nowymi odbiorcami na całym świecie. Jest to również partnerstwo, które pozwoli nam kontynuować kroczenie naprzód w tej nowej erze, którą rozpoczęliśmy, i które po raz kolejny pokazuje innowacyjny charakter i ciągłe poszukiwanie doskonałości, które wyróżniają Barce i uczyniły ją wyjątkowym klubem na świecie – cytuje oficjalna strona Spotify słowa prezesa Barcelony Joana Laporty.

