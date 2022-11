Pressfocus Na zdjęciu: Xavi

Xavi nie zdołał awansować z Barceloną do 1/8 finału Ligi Mistrzów po raz drugi. Mimo tego klub zapewnia, że wciąż ufa swojej legendzie.

Część fanów Barcelony zastanawia się, czy Xavi wciąż powinien być jej trenerem

Klub nie zamierza wykonywać nerwowych ruchów

Szkoleniowiec wicemistrza Hiszpanii może spać spokojnie

Barcelona cierpliwie czeka na sukcesy

Xavi prowadzi Barcelonę od roku. Legenda klubu z siedzibą na Camp Nou, do swojej byłej drużyny wróciła, aby wyprowadzić ją z kryzysu. Misja ta wciąż trwa, co widać najlepiej po wynikach osiąganych na arenie międzynarodowej. Xavi nie zdołał awansować do 1/8 finału po raz drugi z rzędu. Tym samym wicemistrzowi Hiszpanii pozostaje rywalizacja w Lidze Europy. Na temat Xaviego wypowiedział się jeden z najważniejszych przedstawicieli.

– Xavi ma nasze absolutne zaufanie. Jest trenerem, który wie co robić, który walczy z drużyną, która jest w budowie. Wszystkie nasze nadzieje wiążemy z Xavim. On jest trenerem, którego chcemy i ma skład, który będzie robił to kawałek po kawałku. Jestem przekonany, że da nam tytuły, których chce i na które zasługują fani – powiedział Rafa Yuste, wiceprezes Barcelony.

Wicemistrz Hiszpanii na wiosnę zaprezentuje się tylko w Lidze Europy. Trudno jednak spodziewać się, aby Xavi wystawiał w tych rozgrywkach podstawowy skład. Priorytetem Barcelony jest La Liga, w której do liderującego Realu Madryt, traci tylko punkt.

