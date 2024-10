FC Barcelona będzie zmuszona do kolejnego cięcia budżetu płacowego?

FC Barcelona zatwierdziła wyniki finansowe za sezon 2023/24. Klub osiągnął zysk operacyjny w wysokości 12 milionów euro, co pozwoliło zakończyć rok bez konieczności aktywowania dodatkowych „dźwigni finansowych”. Jednak wyniki końcowe ujawniły też straty netto na poziomie 91 milionów euro, donosi "AS".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona może mieć kolejne problemy z wysokością budżetu płacowego

FC Barcelona, pomimo dodatnich wyników operacyjnych, zanotowała też stratę netto 91 milionów euro, co wynika z konieczności zarezerwowania kwoty 141 milionów euro związanej z niespłaconymi zobowiązaniami inwestorów projektu Barça Vision. Klub pozostaje optymistyczny co do odzyskania tych środków, ponieważ sprawa trafiła do sądu. Ponadto, Blaugrana utrzymuje wycenę projektu w swoich księgach, wierząc, że przyniesie on zyski w przyszłości.

Te straty wpłyną jednak na budżet płacowy klubu, który obecnie wynosi 426 milionów euro. Jeśli nie uda się zwiększyć przychodów, może dojść do cięć o kolejne 60 milionów euro. La Liga już zmniejszyła budżet o 85 milionów w związku z pierwszymi nieuregulowanymi płatnościami.

Kolejnym wyzwaniem jest potencjalny wpływ strat na zdolność kredytową klubu. Barcelona zbliżała się do osiągnięcia dodatniego kapitału własnego, ale dodatkowe straty mogą opóźnić ten cel, co wpłynie na koszty pożyczek. Klub może być zmuszony do płacenia wyższych odsetek przy zaciąganiu nowych kredytów, donosi “AS”.

Ważnym elementem w wynikach finansowych Barcelony są przychody z transferów, które wyniosły 80 milionów euro. Choć klub tradycyjnie nie sprzedaje wielu graczy, uznaje, że transfery stały się częścią jego działalności operacyjnej. Jednak bez sprzedaży kluczowych zawodników, trudno oczekiwać znacznych wpływów z tego tytułu w przyszłości.

Zobacz również: Juventus bez Bremera do końca sezonu. Jakie opcje ma Motta?