Barcelona miażdży Valladolid. Hansi Flick ocenił grę Katalończyków

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zadowolony po czwartym z rzędu zwycięstwie

FC Barcelona w sobotę rozgromiła na własnym boisku Real Valladolid (7:0) w ramach 4. kolejki La Liga. Robert Lewandowski zdobył jedną bramkę i zanotował asystę przy trafieniu Raphinhy. Brazylijczyk ustrzelił pierwszego hat-tricka. Blaugrana pod wodzą Hansiego Flicka ma 12 punktów i miejsce lidera tabeli. A Polak jest liderem klasyfikacji strzelców z 4 golami.

– Zawodnicy zrozumieli, że muszą dać z siebie 100 proc. od pierwszej minuty. Kiedy widzisz, jak kibice są podekscytowani po zwycięstwie, jak widzisz, że drużyna nie traci intensywności po 7 golach, to bardzo dobrze. To sprawia, że ​​kibice czują się dumni. Jesteśmy tutaj, aby dać z siebie wszystko – stwierdził Flick.

– Bardzo dobrze znam Daniego Olmo. To fantastyczny zawodnik, razem z Pedrim w pomocy dają nam wiele, szczególnie, kiedy wychodzimy do ataku. Ludzie na ulicach dają nam dużo energii, a w drużynie panuje świetna mentalność i atmosfera. Jesteśmy bardzo zadowoleni z występu. To pozytywne, że istnieje więź z fanami. Niech świat zobaczy, że zarząd, zespół, sztab… dają z siebie wszystko To przekłada się na trybuny – dodał.

Barcelona po przerwie na reprezentacje zmierzy się w derbach Katalonii z Gironą.