FC Barcelona ma zmierzyć się z Sevillą w piątek, 29 września

W okolicy Stadionu Olimpijskiego ma się jednak wówczas odbyć koncert Joaquina Sabiny

Z tego powodu klub poprosi La Ligę o zmianę terminu rozegrania spotkania

Koncert niedogodnością Barcelony. Klub chce zmiany terminu meczu z Sevillą

W środę La Liga opublikowała terminarz na kolejki od szóstej do ósmej. W ósmej FC Barcelona ma podjąć u siebie Sevillę. Do spotkania ma dojść w piątek o godzinie 21:00.

Mistrzowie Hiszpanii zamierzają jednak poprosić władze ligi o przeniesienie terminu tego starcia. W tym sezonie rozgrywają oni mecze na Stadionie Olimpijskim, do którego jest utrudniony dojazd. Do tego, w placówce olimpijskiej znajduje się hala, w której regularnie odbywają się koncerty. We wspomniany piątek ma tam dojść do występu popularnego artysty, Joaquina Sabiny. To jeszcze bardziej utrudni logistykę. Ze względu na grę w europejskich pucharach, Blaugrana chce spróbować przełożyć nadchodzący pojedynek na sobotę o godzinie 14:00. Dziennikarze Mundo Deportivo uważają jednak, że szanse na zgodę od La Ligi są nikłe.

