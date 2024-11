Barcelona wkrótce siądzie do rozmów kontraktowych z Ronaldem Araujo. Obrońca nie był do tej pory przekonany, czy chce zostać w Katalonii. Jego nastawienie miało się zmienić - donosi "Mundo Deportivo".

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Araujo zostanie w Barcelonie? Wkrótce ma dać odpowiedź

Ronald Araujo w poprzednim sezonie długo uchodził za czołową postać defensywy Barcelony. Przydarzył mu się jednak bardzo nieudany mecz z Paris Saint-Germain, który nie ułatwił Blaugranie rywalizacji i ostatecznie przyczynił się do jej odpadnięcia z Ligi Mistrzów. Urugwajczyk mierzył się z dużą krytyką ze strony kibiców, którzy podważali jego pozycję w zespole i umiejętności.

Podczas tegorocznego Copa America Araujo nabawił się poważniejszego urazu uda i w konsekwencji nie zagrał w tym sezonie jeszcze ani razu. Zdaje się, że jego powrót na boisko jest bardzo bliski. Hansi Flick przekonuje, że nie będzie naciskał na Urugwajczyka, tak aby nie popełnić błędu i nie doprowadzić do kolejnych problemów zdrowotnych.

Przyszłość Araujo w Barcelonie pozostaje niewyjaśniona. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, lecz w przeciwieństwie do innych piłkarzy związanych z klubem do tej konkretnej daty, on nie wykazywał przesadnej chęci do jego przedłużenia. Blaugrana już dawno temu złożyła mu ofertę, lecz nie doczekała się odpowiedzi. “Mundo Deportivo” informuje natomiast, że niebawem strony siądą do rozmów. Władze Barcelony spodziewają się kontaktu w przyszłym tygodniu.

Araujo miał ponoć zmienić nastawienie, a pozostanie w Barcelonie jest jego pożądanym rozwiązaniem. Klub spodziewa się, że ten przystanie na propozycję nowej umowy. Swego czasu łączono go z transferem do Bayernu Monachium.