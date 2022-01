PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Athletic Bilbao

Nie będzie derbów Madrytu w finałowym meczu o Superpuchar Hiszpanii. W czwartkowy wieczór do Realu Madryt w finale dołączył Athletic Bilbao, który pokonał 2:1 Atletico Madryt.

Athletic Bilbao został drugim finalistą turnieju o Superpuchar Hiszpanii

W czwartkowym półfinale Baskowie wygrali z Atletico, choć musieli w tym meczu odrabiać straty

Finał zaplanowany jest na najbliższą niedzielę

Zabójcza odpowiedź Basków

Pierwsze półfinałowe spotkanie rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej turnieju o Superpuchar Hiszpanii rozegrane zostało we wtorek. Real Madryt mierzył się w drugim w tym sezonie El Clasico z Barceloną. Pojedynek dostarczył kibicom dużych emocji i zakończył się wygraną 3:2 Królewskich po dogrywce.

Zespół Carlo Ancelottiego finałowego rywala poznał w czwartek, na kiedy zaplanowane zostało drugie półfinałowe spotkanie. Atletico Madryt w roli faworyta podejmowało Athletic Bilbao. W pierwszej części meczu optyczną przewagę mieli gospodarze, ale nie potrafili udokumentować jej zdobycie bramki. Drużyna z Kraju Basków również nie potrafił zaskoczyć swoich rywali i na przerwę obie jedenastki schodziły przy bezbramkowym remisie.

Bramek doczekaliśmy się po przerwie. W 62. minucie na prowadzenie wyszło faworyzowane Atletico. Po dośrodkowaniu z rzutu różnego piłka trafiła na głowę Joao Felixa. Futbolówka po strzale utalentowanego Portugalczyka wylądowała na słupku, a następnie niefortunnie odbiła się od pleców Unaia Simona i znalazła się w bramce.

Utrata bramki nie załamała Basków, a wręcz podziałała na nich mobilizująco. W 77. minucie Athletic doprowadził do wyrównania. Po dośrodkowaniu Ikera Muniaina z rzutu rożnego świetnym strzałem głową Jana Oblaka pokonał Yeray Alvarez. Podopieczni Marcelino Garcii Torala poszli za ciosem i kilka minut później zdobyli drugiego gola. Tym razem na listę strzelców wpisał się zaledwie 19-letni Nico Williams. Jak się okazało był to gol na wagę awansu do finału.

Finałowe spotkanie o Superpuchar Hiszpanii rozegrane zostanie w najbliższą niedzielę o godzinie 19:30.