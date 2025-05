Antony z fenomenalnym golem w doliczonym czasie gry. Co za trafienie Brazylijczyka [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony z kolejnym trafieniem w Betisie

Real Betis w niedzielny wieczór grał na wyjeździe z Espanyolem w ramach 34. kolejki La Liga. Choć do 84. minuty gospodarze prowadzili 1:0, spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 1:2. W 85. minucie wyrównujące trafienie zdobył Giovani Lo Celso, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Antony.

To czwarte trafienie w lidze zawodnika Manchesteru United, który od końcówki stycznia przebywa na wypożyczeniu w hiszpańskim klubie. W barwach Betisu Brazylijczyk we wszystkich rozgrywkach rozegrał już 20 spotkań, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty.

Ta kapitalna bramka padła w 91. minucie. Antony przyjął piłkę przed polem karnym, ominął zawodnika Espanyolu i pięknym podkręconym strzałem pokonał Joana Garcię.

🇧🇷 𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐘 𝐙 𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐘𝐌 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 𝐙𝐀 𝐓𝐑𝐙𝐘 𝐏𝐔𝐍𝐊𝐓𝐘! ⚽️🕸️



Kapitalne uderzenie Brazylijczyka na wagę zwycięstwa Realu Betis w doliczonym czasie gry! 😍 To trzeba zobaczyć! 🔝 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/seSar9XdfD — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 4, 2025

Dzięki temu zwycięstwu Real Betis wciąż może marzyć o awansie do Ligi Mistrzów. Do piątego Villarrealu tracą zaledwie jeden punkt. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki.

Zespół Manuela Pellegriniego w następnym spotkaniu zmierzy się z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Betis przed rewanżem jest w lepszej sytuacji, gdyż pierwsze spotkanie wygrali 2:1.

