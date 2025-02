Antony z debiutem w Betisie. Od razu został wyróżniony przez La Liga

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Antony (Real Betis - Athletic)

Antony debiutuje w efektowym stylu

Niedzielną odsłoną zmagań 22. kolejki La Liga zamykało spotkanie Real Betis – Athletic Bilbao. Ekipa z Sewilli przystępowała do niego z dorobkiem 28 oczek, natomiast przyjezdni mieli na koncie 12 punktów więcej i plasowali się na 4. miejscu. Nieznacznym faworytem byli Baskowie. Jednak w 15. minucie to gospodarze wyszli na prowadzenie, a Unai Simon musiał sięgać do siatki po strzale Isco. Podopieczni Ernesto Valverde wyrównali w 33. minucie za sprawą trafienia Aitora Paredesa.

W doliczonym czasie pierwszej połowi Betis znowu miał o jedną bramkę więcej. Romain Perraud skorzystał z dogrania Cedrica Bakambu. Athletic doprowadził do remisu w 69. minucie – podanie Alexa Berenguera na gola zamienił Oihan Sancet. Ostatecznie rywalizacja na Estadio Benito Villamarin zakończyła się podziałem punktów. Kto sięgnął po tytuł gracza meczu la Liga (La Liga Player of the Match)? Żaden z wymienionych zawodników. Nagroda trafiła w ręce debiutującego piłkarza. Antony, dla którego było to pierwsze starcie w nowych barwach, został wyróżniony przez ligowych obserwatorów.

Brazylijczyk przeniósł się do Betisu na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. To po jego strzale, który odbił Simon, Isco skierował piłkę do siatki. Chociaż w premierowym występie nie udało mu się strzelić gola i zanotować bezpośredniej asysty, zaprezentował się na tyle dobrze, że to on został wybrany MVP niedzielnego pojedynku w Sewilli.