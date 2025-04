Antoine Griezmann zmienił zdanie. Zwrot w sprawie przyszłości Francuza

Antoine Griezmann, który poważnie rozważał przeprowadzkę do MLS, ostatecznie przedłuży kontrakt z Atletico Madryt. Nowa umowa francuskiego napastnika będzie obowiązywała do połowy 2027 roku - donosi Matteo Moretto z portalu Relevo.com.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann przedłuży kontrakt z Atletico Madryt

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że odejście Antoine’a Griezmanna z Atletico Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego jest przesądzone. W sprawie przyszłości francuskiego napastnika nastąpił jednak nagły zwrot akcji. Z najnowszych informacji przekazanych przez Matteo Moretto z hiszpańskiego portalu “Relevo.com” wynika bowiem, że 34-letni zawodnik osiągnął pełne porozumienie ze stołecznym klubem co do przedłużenia kontraktu.

Tak więc wszystko wskazuje na to, że Antoine Griezmann wstrzyma zapowiadaną przeprowadzkę do MLS i będzie kontynuował swoją karierę w Atletico Madryt. Jego nowa umowa z ekipą Los Rojiblancos ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku, przy czym dotychczasowy kontrakt wygasa rok wcześniej. To doskonała wiadomość dla kibiców drużyny Los Colchoneros, którzy będą mogli nadal oglądać swojego ulubieńca z wysokości trybun Estadio Metropolitano.

137-krotny reprezentant Francji w koszulce hiszpańskiego klubu rozegrał łącznie 435 spotkań, zdobył 197 bramek oraz zaliczył 91 asyst. Przypomnijmy, że 34-latek jest związany z zespołem Los Rojiblancos od 2014 roku, z przerwą na lata 2019-2021, kiedy występował dla Barcelony. Mistrz świata jako piłkarz Atletico Madryt wstawił do gabloty trzy trofea – wygrał Superpuchar Hiszpanii (2014/2015), Ligę Europy (2017/2018) oraz Superpuchar Europy (2018/2019). Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia gwiazdora na 22 miliony euro.