Pressfocus Na zdjęciu: Rodrygo

Gol Rodrygo zapewnił Realowi Madryt zwycięstwo w hicie 4. kolejki La Liga z Realem Betis. Po meczu z Verdiblancos, Carlo Ancelotti nie miał wątpliwości, że brazylijski napastnik jest już graczem Królewskich “pełną gębą”.

Rodrygo to wielki talent, ale w Realu Madryt wciąż wybitne występy przeplata ze słabszymi

Starcie z Realem Betis było jednak wielkim popisem w wykonaniu 21-letniego Brazylijczyka

Carlo Ancelotti przyznał po meczu, że Rodrygo to już ważna postać jego zespołu

Gol Rodrygo za trzy punkty

Znakomicie spisujący się w sezonie 2022/2023 Real Betis (rozgrywki ligi hiszpańskiej zaczął od trzech zwycięstw), postawił na Santiago Bernabeu bardzo wysokie wymagania Realowi Madryt. Królewscy prowadzili co prawda od 9. minuty po trafieniu Viniciusa Juniora, to jednak osiem minut później wyrównał Sergio Canales. Dopiero w 64. minucie, trzy punkty mistrzom Hiszpanii sprytnym strzałem zapewnił Rodrygo.

21-letni napastnik to wielki talent, ale wciąż w Madrycie pokazuje tylko przebłyski umiejętności. W poprzednim sezonie błysnął w fazie pucharowej Ligi Mistrzów (ważne gole w rewanżach 1/4 finału z Chelsea FC i 1/2 finału z Manchester City). W całej kampanii 2021/2022 do siatki rywali trafiał jednak tylko dziesięć razy. Po meczu z Betisem Carlo Ancelotti nie ma jednak wątpliwości, że Brazylijczyk dojrzał już do bycia czołowym piłkarzem jego zespołu.

– Dla mnie to napastnik wyjątkowy, ponieważ może grać na wielu pozycjach. Jest szybki, sprytny bez piłki, skuteczny w sytuacjach “jeden na jeden”. Jego praktyka dobiegła już końca i teraz już jest piłkarzem Realu Madryt pod każdym względem – przyznał po meczu włoski szkoleniowiec.

