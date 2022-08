PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Carlo Ancelotti podczas konferencji prasowej odniósł się do potencjalnego odejścia z Realu Madryt Marco Asensio. Włoski szkoleniowiec przyznał, że jeśli Hiszpan opuści drużynę, Królewscy nie dokonają żadnych transferów, ponieważ jego zdaniem skład jest kompletny.

Real nie dokona już żadnych transferów

Carlo Ancelotti uważa, że Królewscy mają już kompletny skład

Jest to odpowiedź na możliwe odejście Marco Asensio

Jasna deklaracja Carlo Ancelottiego

W ostatnich dniach pojawiło się wiele spekulacji, że jeszcze przed zakończeniem okienka transferowego Marco Asensio może opuścić Real Madryt. Hiszpanem bardzo poważnie zainteresowany jest Manchester United oraz Arsenal. Obie drużyny widzą w zawodniku Los Blancos spore wzmocnienie składu. Do tych doniesień odniósł się trener Królewskich, Carlo Ancelotti.

– Nie wiem nic nowego w temacie Asensio. On ocenia obecnie swoją sytuację, a my spokojnie czekamy na jego decyzję. Do 2 września wszystko będzie jasne. Jeśli Asensio zostanie, będzie ważnym zawodnikiem w naszym składzie. Jeśli zechce odejść, jeśli będą dobre opcje dla niego i dla klubu, możemy się temu przyjrzeć. Ale jeśli zostanie, będziemy zachwyceni. Dużo nam dał w zeszłym roku i może nam wiele dać w tym roku – powiedział Ancelotti.

Włoch zapowiedział także, że w przypadku odejścia Marco Asensio, Real nie dokona nowych transferów. – W naszej drużynie mamy wystarczającą ilość zawodników. Jeśli Marco odejdzie nie pozyskamy nikogo w jego miejsce, bo po prostu nie potrzebujemy już nowych zawodników.

Ancelotti zapowiedział także, że na Santiago Bernabeu zostanie Dani Ceballos. – Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Chce zostać razem z nami, a my jesteśmy z tego powodu szczęśliwi.

Real Madryt po dwóch kolejkach ma na swoim koncie sześć punktów po zwycięstwach z Almerią i Celtą Vigo. W niedzielę o 22:00 rozegra kolejny mecz ligowy. Rywalem Los Blancos będzie Espanyol.

