Real Madryt w 30. kolejce La Liga podejmie Athletic Bilbao. Królewscy do tego starcia przystąpią wzmocnieni zawodnikiem, na którego powrót czekali kilka miesięcy. Potwierdził to Carlo Ancelotti.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao

W 30. kolejce La Liga dojdzie do starcia Real Madryt – Athletic Bilbao

W kadrze Królewskich na ten mecz znajdzie się powracający po kontuzji zawodnik

Powrót obrońcy potwierdził na konferencji prasowej Carlo Ancelotti

La Liga. Real: Eder Militao wraca do gry po zerwaniu więzadeł

Po 29 spotkaniach na czele tabeli La Liga plasuje się Real Madryt. Mają osiem punktów przewagi nad Barceloną i dziesięć nad Gironą. W 30. kolejce zmagań Los Blacos zmierzą się z 4. ekipą stawki. Na Santiago Bernabeu pojawi się Athletic Bilbao. Baskowie tracą do stołecznej drużyny aż 16 oczek.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti przedstawił niezwykle pozytywne informacje. Do jego dyspozycji wraca piłkarz, który po raz ostatni pojawił się na murawie w sierpniu poprzedniego roku. To właśnie w starciu z niedzielnym rywalem Eder Militao doznał poważnej kontuzji kolana, która wyłączyła go z gry na ponad siedem miesięcy.

Włoch potwierdził, że Militao znajdzie się w kadrze meczowej na potyczkę z Bilbao. – Nie jest jeszcze w swojej najlepszej dyspozycji, ale jest gotowy do gry – tak powrót Brazylijczyka skomentował trener Realu.