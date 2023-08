fot. Imago/Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Po trzech ligowych kolejkach Real Madryt cieszy się kompletem punktów

W piątek Królewscy pokonali na wyjeździe Celtę Vigo 1-0

Carlo Ancelotti mówi o sytuacji kadrowej swojej drużyny

Fantastyczny start Królewskich

Latem szeregi Realu Madryt opuścił Karim Benzema. Władze klubu nie zdecydowały się jednak na ściągnięcie napastnika z najwyższej półki, który zastąpi go na Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti był zmuszony do zmiany formacji i postawienia na czterech środkowych pomocników.

Póki co jego założenia taktyczne się sprawdzają. W piątek Królewscy ograli na wyjeździe Celtę Vigo 1-0, notując komplet punktów po trzech ligowych kolejkach. Włoski szkoleniowiec pochlebnie wypowiedział się na temat swojej kadry, która pomimo problemów zdrowotnych kluczowych zawodników, radzi sobie bezbłędnie.

– Piłkarze udowadniają, że kadra jest kompletna. Umiemy wygrywać bez Courtoisa, Militao, Karima czy Viniciusa. Mamy dobrze ułożony zespół. Drużyna spisała się dobrze. Atak jest obsadzony, liczby to potwierdzają. Strzeliliśmy sześć goli bez Karima czy bez Viniciusa. To daje dowód na to, jakimi środkami z przodu dysponujemy. Skuteczność pod bramką nie jest najważniejszą cechą Bellinghama, ale wywiązuje się z tego bardzo dobrze. Świetnie porusza się bez piłki, jest inteligentny, podchodzi w odpowiednim momencie, umie uwolnić się spod krycia. Jude strzela i wnosi wiele do gry.

– To nie była wygrana stojąca pod znakiem wysokiej jakości. Zwyciężyliśmy dzięki zaangażowaniu. Trafiały się gorsze momenty, jak uraz Viniciusa czy niewykorzystana jedenastka, ale walczyliśmy do końca – mówi Ancelotti.

Zobacz również: Real Madryt gra do końca, Bellingham znów zaimponował [WIDEO]