PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Od zwycięstwa nad Almerią nowy sezon ligowy rozpoczęli piłkarze Realu Madryt, ale wygrana nie przyszła im łatwo. Do przerwy zanosiło się nawet na niespodziankę, bowiem to gospodarze byli na prowadzeniu. Mistrzowie Hiszpanii ostatecznie odwrócili losy rywalizacji. Po zakończeniu spotkania trener Realu Carlo Ancelotti spokojnie ocenił postawę swojej drużyny.

Real Madryt pokonał 2:1 Almerię w niedzielnym meczu 1. kolejki La Liga

Bramki dla Królewskich zdobywali Lucas Vazquez i David Alaba

Carlo Ancelotti przyznał, że szybko stracona bramka sprawiła, że spotkanie dla jego drużyny stało się jeszcze trudniejsze

Ancelotti spokojny po zwycięstwie

– Spodziewaliśmy, że będzie tutaj ciężko, a było jeszcze bardziej, gdy utrudniliśmy sobie życie błędem defensywy, którego mogliśmy uniknąć. Od tego momentu zmagaliśmy się z problemami. Bronili się bardzo dobrze, mieliśmy wiele strzałów na bramkę i kiedy pierwszych z nich dotarł do celu, wszystko stało się łatwiejsze – mówił po zakończeniu meczu Carlo Ancelotti.

– Ruediger zaliczył dobry występ. Młodsi chłopcy nie grali tak jak zwykle, ale jestem z nich zadowolony. W dzisiejszym zmagali się na poziomie mentalnym. Nie zrobili nic złego, ale stać ich na więcej. Zdjąłem Camavingę, ponieważ miał kartkę i nie chciałem ryzykować – kontynuował włoski szkoleniowiec.

Bramki Alaby i Vazqueza

Zwycięskiego gola dla Królewskich pięknym uderzeniem z rzutu wolnego w 75. minucie zdobył David Alaba. – Pierwotnie to Karim lub Toni powinni wykonywać rzut wolny. Alaba uderza je jednak naprawdę ładnie z tej strony i Davide powiedział mi, żebym kazał mu go wykonać, co też zrobił i pięknie trafił. Nie było łatwo powiedzieć Karimowi i Toniemu, żeby go nie wykonywali, ale to zrobił i strzelił – mówił trener Realu.

Pierwsza bramka w meczu padła natomiast po strzale Lucasa Vazqueza, który również otrzymał szansę gry od pierwszej minuty. – Jest częścią składu i jednym z tych, którzy zawsze są gotowi do gry, do rozpoczęcia meczu na ławce i pomocy drużynie. Dziś wieczorem spisał się tu naprawdę dobrze i zdobył ważną bramkę. Jest wzorem profesjonalisty i jest bardzo zdyscyplinowany – dodał Ancelotti.

W 58. minucie na murawie zameldował się Eden Hazard. – Jest w dobrej formie fizycznej i nie ma żadnych problemów. Dobrze trenuje i myślę, że w tym sezonie dostanie sporą liczbę minut – stwierdził Włoch.

