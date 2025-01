Ancelotti wrócił do porażki w klasyku. Real chce uniknąć powtórki

ABEL F. ROS / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Finał z Barceloną to zawsze coś wyjątkowego – mówi Ancelotti

Real Madryt w przeszłości trzynastokrotnie sięgał po triumf w Superpucharze Hiszpanii. Po raz ostatni Los Blancos triumfowali w tych rozgrywkach rok temu, gdy pokonali w finale FC Barcelonę aż (4:1). Z kolei w 2023 roku to Duma Katalonii okazała się lepsza od największych rywali, wygrywając (3:1). W niedzielę (12 stycznia) obie drużyny po raz trzeci z rzędu powalczą o to trofeum.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W aktualnych rozgrywkach Real i Barcelona rywalizowali w bezpośrednim meczu w ramach 11. kolejki La Liga. Podopieczni Hansiego Flicka odnieśli efektowne zwycięstwo na Santiago Bernabeu (4:0). Na listę strzelców wpisali się wtedy Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha. Na konferencji prasowej pamięcią do bolesnej porażki wrócił Carlo Ancelotti.

– Czy to rewanż za październikowe 0:4? Myślimy o tamtym meczu, to oczywiste, bo z nami wygrali. Ocena była jasna: dobrze zaczęliśmy mecz, ale mieliśmy problemy w drugiej połowie. Chcemy powtórzyć dobre rzeczy z tego meczu i uniknąć błędów. Klasyk to zawsze Klasyk, a finał to dodatkowa presja. Finał z Barceloną to zawsze coś wyjątkowego – powiedział Ancelotti, cytowany przez portal realmadryt.pl.

Kto zdobędzie Superpuchar Hiszpanii? FC Barcelona

Real Madryt FC Barcelona

Real Madryt 0 Votes

Jak dotąd bezpośredni bilans spotkań Real Madryt – Barcelona wypada na korzyść zespołu Carlo Ancelottiego. Królewscy wygrali 105 z 258 spotkań, 52 razy mecz kończył się remisem, a 101 razy lepsza była Blaugrana.

Finał Superpucharu Hiszpanii rozpocznie się o godzinie 20:00 na stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie.