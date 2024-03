IMAGO / Norbert Scanella Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga będzie musiał odpocząć od gry

Pomocnik najprawdopodobniej skręcił kostkę

21-latek wkrótce przejdzie badania

Złe wieści dla Realu. Camavinga do Madrytu wróci z urazem

Przerwa reprezentacyjna to newralgiczny czas dla klubów, które wysyłając swoich zawodników na mecze międzypaństwowe ryzykują potencjalnymi kontuzjami. Właśnie w takiej sytuacji znalazł się Real Madryt – urazu doznał bowiem Eduardo Camavinga.

21-letni pomocnik wybiegł w pierwszym składzie Francji na wtorkowe spotkanie towarzyskie przeciwko Chile (3:2), ale musiał opuścić boisko już w 44. minucie. Jak poinformował dziennikarz Fabrice Hawkins, wychowanek Stade Rennes najprawdopodobniej skręcił kostkę i dlatego nie mógł kontynuować gry.

Eduardo Camavinga w najbliższych godzinach przejdzie dokładniejsze badania. Wydaje się, że czeka go kilka tygodni przerwy w treningach, a co ważne, Królewscy już we wtorek (9 kwietnia) zmierzą się z Manchesterem City w meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów.