Zbigniew Boniek zaufał Jerzemu Brzęczkowi, który awansował z Biało-czerwonymi na Euro 2020. - Nikt inny nie uznałby, że on do tego się nadaje - twierdzi były prezes PZPN w TVP Sport.

Boniek: To ja postawiłem na Jurka

Zbigniew Boniek w rozmowie z Mateuszem Migą w TVP Sport wrócił do momentu rozstania z Jerzym Brzęczkiem z reprezentacji Polski. 53-letni szkoleniowiec wywalczył awans na europejski czempionat w 2020 roku, ale na sam turniej nie pojechał. Ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postawił na Paulo Sousę.

– Euro odbyło się prawie dwa lata po skończeniu kwalifikacji. W tym czasie popełniono szereg błędów, a do gry zespołu wdarła się stagnacja. Pamiętajmy, że to ja postawiłem na Jurka. Nikt inny nie uznałby, że on do tego się nadaje – przekonuje Zbigniew Boniek.

– Powiem zupełnie szczerze, że jakbym był dziś właścicielem jakiegoś klubu, nie miałbym żadnych obiekcji przed zatrudnieniem Brzęczka. Musiałby jednak zgromadzić wokół siebie innych ludzi – dodał. Brzęczek od lutego do października 2022 roku prowadził Wisłę Kraków. Od tamtego czasu nie znalazł nowego klubu.