Reprezentacja Polski ma nikłe szanse na bezpośredni awans do Euro 2024. Przyczynę tego stanu rzeczy w rozmowie z Kanałem Sportowym wskazał Aleksandar Vukovic.

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski może nie zagrać na Euro 2024

Problem naszej kadry wskazał Aleksandar Vukovic

Opiekun Piasta Gliwice kłopotu doszukuje się w wydarzeniach po mundialu w Katarze

Reprezentacja Polski: Vukovic zdiagnozował problem naszej kadry

Reprezentacja Polski jeszcze przed piątkowym meczem z Czechami może stracić szansę na bezpośredni awans do Euro 2024. Biało-czerwoni są w ogromnym kryzysie formy. Próbę wskazania jego przyczyny podjął Aleksandar Vukovic.

– Zlekceważono maksymalnie to, co się wydarzyło podczas mistrzostw świata. To nie było takie błahe i nieważne. Dużo o tym pisano, ale tak naprawdę ta sytuacja nie została w żaden sposób wyjaśniona, oczyszczona – powiedział opiekun Piasta Gliwice w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Ta szatnia, grupa ludzi, od tamtego momentu nie była już zdrową grupą, która ma atmosferę i fundamenty, żeby stawiać sobie kolejne cele – dodał serbski szkoleniowiec, który zaznaczał jeszcze, że kadrze zabrakło selekcjonera znającego specyfikę sytuacji i będącego w stanie rozwiązać problem wokół afery premiowej.