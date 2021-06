Ale co jest grane z Krychowiakiem, to nie mam pojęcia. Nie oglądam ligi rosyjskiej, ale widzę co jakiś czas, jak ładuje tam gole po winklu, trafia do jedenastki roku, mają go za białego Kante. A potem przyjeżdża na kadrę, nie potrafi celnie podać i jest notorycznie spóźniony.